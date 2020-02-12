100 ألف دولار جوائز «أبوظبي للكايت سيرف»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

تنطلق غداً بكورنيش العاصمة منافسات بطولة أبوظبي الدولية المفتوحة للكايت سيرف التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ولجنة الإمارات للكايت سيرف، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي إن إجمالي جوائز البطولة يبلغ مائة ألف دولار أمريكي.

موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعم سموه لمختلف الألعاب والفعاليات الرياضية، مؤكداً على أهمية الحدث الذي يساهم في مزيد من الانتشار للعبة.