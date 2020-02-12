هاليب تستهدف لقب «دولية دبي للتنس»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تشارك الرومانية سيمونا هاليب في بطولة سوق دبي الحرة، التي تنطلق منافساتها الاثنين المقبل، على استاد السوق الحرة للتنس، متطلعة لاستعادة اللقب الذي تٌوجت به عام 2015.

وأشاد كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بالعروض القوية التي قدمتها هاليب العام الماضي.

وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: لم نتفاجأ بحصول سيمونا نهاية الموسم الماضي على جائزة اللاعبة المفضلة لجمهور الرابطة الدولية لمحترفات التنس للسنة الثالثة على التوالي، نظراً لروحها التنافسية ، وبدون شك ستكون مرشحة قوية لنيل اللقب.