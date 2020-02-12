اتحاد مصارف الإمارات ينظّم بطولة خيرية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ينظم اتحاد مصارف الإمارات النسخة الثانية من بطولة كرة القدم للمصارف الأعضاء في الفترة من 14 فبراير إلى 13 مارس تحت شعار «أبطال القطاع المصرفي».

وسيتم التبرع بجميع عائدات البطولة الخيرية لصالح جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

ويشارك في البطولة 22 فريقًا من 18 مصرفاً محليًا وإقليميًا ودوليًا بارزًا في دولة الإمارات .

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «نحن سعداء بإطلاق النسخة الثانية من بطولة كرة القدم للمصارف، التي تجتمع فيها المصارف الأعضاء للمساهمة في المجتمع.

لقد حققت النسخة إقبالاً قوياً من جانب المصارف الأعضاء، ونحن على ثقة من أن البطولة ستساهم في نشر الفرح بين جميع المشاركين ، كما ستبرز أهمية العمل الجماعي لخدمة المجتمع».