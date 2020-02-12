«دبي البحري» في «مسا الرياضة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

سلط برنامج «مسا الرياضة» الذي يذاع كل يوم أحد من الثامنة وحتى العاشرة ليلاً على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد (107.4 إف إم) الضوء على أنشطة وفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عبر حلقتين مميزتين على مدار أسبوعين، الأولى من مقر الإذاعة بحضور محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي، والثانية من مقر النادي في واجهة دبي هاربور بحضور هزيم القمزي مدير إدارة السباقات، ومحمد المري مدير الاتصال الحكومي.

ووجه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى شبكة الأولى الإذاعية وبرنامج مسا الرياضة على إذاعة الأولى (107.4 إف إم) على الاهتمام الدائم بكل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي في الموسم الرياضي.

وتسليطها الضوء على كافة الفعاليات التي تقام على مدار الموسم الرياضي والطرح المميز لكافة القضايا والهموم التي تواجه الرياضات البحرية ومشاركات أبطالنا في كافة المحافل العالمية والدولية.