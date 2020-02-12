500 متسابق في «عجمان للجري»

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

تنظّم دائرة التنمية السياحية بعجمان سباق عجمان للجري 2020 بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية .

وذلك يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري في منطقة الزوراء بمشاركة نحو 500 متسابق يتنافسون ضمن مسافات السباق الثلاث وهي 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات.

وتصل قيمة جوائز السباق إلى نحو 13000 درهم، حيث سيتم تكريم الفائزين الثلاثة عن كل فئة ومنها فئة خاصة بالإماراتيين من كلا الجنسين.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 1000 درهم، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 600 درهم، و300 درهم للفائز بالمركز الثالث.