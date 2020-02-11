الشارقة يخسر من التعاون السعودي في مستهل مشواره الآسيوي

المصدر: الشارقة - عز الدين جادالله- تصوير سالم خميس

خسر فريق الشارقة من ضيفه التعاون السعودي بنتيجة 0-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الشارقة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

أحرز هدف المباراة الوحيد لصالح التعاون فيصل درويش في الدقيقة "33".

وبالنتيجة يجمع التعاون أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما يبق رصيد الشارقة خالٍ من النقاط.

شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً مميزاً بلغ 8523 متفرجاً، بعد مبادرة إدارة نادي الشارقة بفتح المدرجات مجاناً أمام جمهور الفريقين، وافتقد الشارقة للمسة الأخيرة في الشوط الأول كما غاب التركيز والتمركز الجيد عن اللاعبين، مقابل تركيز عالٍ من لاعبي التعاون واغلاق محكم للدفاع واللعب على الهجمات المرتدة التي اثمرت عن خطأ ضد الشارقة بالقرب من منطقة الجزاء، حيث قام على تنفيذه فيصل درويش محرزاً هدف التعاون في الدقيقة 33

وفي الشوط الثاني كثف الشارقة من ضغوطه بغية إدراك التعادل وقدم البرازيلي كايو لوكاس آداء لافتاً مع الشارقة في ثالث مشاركة له في البطولة الآسيوية حيث سبق وان شارك فيها بقميص نادي العين، لكن لم يثمر الضغط الشرجاوي عن أهداف في ظل اغلاق دفاعي محكم ويقظة من قبل لاعبي التعاون.