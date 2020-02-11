خسارة تاريخية للعين أمام سبهان في استهلالية مشواره الآسيوي

المصدر: العين - طلحة عبدالله- تصوير سيف الكعبي

انتكست آمال العين في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا وخسر بنتيجة ثقيلة 4-0 أمام فريق سابهان أصفهان الذي حقق فوزا تاريخيا هو الأول له على الفريق البنفسجي، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بمرحلة المجموعات.

ولم يظهر العين بالمستوى المأمول، فيما استفاد منافسه سابهان أصفهان من حالة الضعف والأخطاء التي أرتكبها الدفاع لينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله محمد موهيبي ( ق 38).

وفي الشوط الثاني عزز الفريق الإيراني تقدمه مبكرا بهدف عن طريق اللاعب كيروس فيراز ( ق 46)، قبل أن يسجل سوروش رافعي، الهدف الثالث ( ق 52) وسط غياب تام للرقابة الدفاعية.

ولم تشفع التبديلات التي اجراها مدرب العين بغرض تعزيز الناحية الهجومية لفريقه بدخول كل من جمال معروف وعمر يسن، حيث استمر الأداء العيناوي متواضعاً مقابل سيطرة لمنافسه على وسط الملعب مستفيداً من البنية الجسمانية القوية للاعبيه، ليضيف الهدف الرابع عن طريق لاعبه محمد طيبي ( ق 79).

ولم يقو العين على تسجيل أي هدف في ما تبقى من وقت لتنتهي المباراة بفوز سابهان أصفهان بأربعة أهداف نظيفة.

وهذا هو الفوز الأول الذي يحققه فريق سباهان أصفهان على العين في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري أبطال آسيا، البالغة بمباراة اليوم 7 مواجهات مقابل 3 انتصارات للعين، في حين حضر التعادل بينهما في 3 مناسبات.