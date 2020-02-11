3 آلاف هلالي يعيشون ليلة سعيدة في الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان



عاش أكثر من 3800 متفرج من عشاق ومحبي فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، ليلة سعيدة في ربوع نادي الوصل الذي استضاف أمس الاثنين مباراة الزعيم مع ضيفه شهر خودرو الإيراني ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز مستحق للزعيم الهلالي بهدفين دون رد، وتسجيل أولى خطوات دفاعه عن اللقب القاري الذي يحمله منذ النسخة الماضية.

مباراة جميلة

وقدم الهلال واحدة من أجمل مبارياته، وعرف من أين تؤكل كتف منافسه الذي لجأ إلى الدفاع المستميت طوال زمن المباراة، قبل أن يتمكن نجوم الزعيم الهلالي من فك العقدة الإيرانية بهدفين جميلين عبر كاريلو وغوميز، ليفتتح الهلال رصيده بأول 3 نقاط مهمة في مشواره في البطولة القارية.

مواجهة التحديات

الروماني رازافان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، ابدى حزنه لعدم تسجيل فريقه أهدافا أكثر في شباك شهر خودرو الإيراني، مشددا على أن فريقه أجاد اللعب أمام منافس لعب مدافعا أغلب زمن المباراة، مشيرا إلى أنه يدرك حقيقة أن كل المنافسين سوف يلعبون أمام الهلال بقوة كونه بطل النسخة الماضية، معترفا بأن ذلك قد يضع الهلال تحت الضغط، مبديا ثقته بمقدرة فريقه على مواجهة كل التحديات والمضي بنجاح إلى آخر المشوار.

سعر لاعب

ومن جانبه، شدد الإيطالي هنري ستيفانو مدرب فريق شهر خودرو على أن سعر لاعب واحد من فريق الهلال السعودي يساوي ميزانية النادي الإيراني بأكمله، مشيدا بأداء لاعبيه خلال مباراته مع الهلال، مشددا على أنه ليس من السهل مواجهة فريق بحجم الهلال بطل النسخة الماضية من البطولة القارية دون اللعب الدفاعي، منوها إلى أن فريقه يدخل البطولة الآسيوية لأول مرة.

تسجيل الأهداف

وشدد الفرنسي غوميز محترف فريق الهلال السعودي على أن مهمته الأولى هي تسجيل الأهداف لمصلحة الهلال في مختلف البطولات، مبديا ارتياحه لفوز فريقه على خودرو بهدفين، حصته منهما هدف، لافتا إلى أن الهلال لعب بروح الفريق الواحد، منوها إلى أن الجميع سعى من أجل تسجيل انطلاقة قوية في مستهل حملة الهلال للدفاع عن لقبه القاري.