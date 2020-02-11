مريم أهلي عضواً في «لجنة المساواة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس أحمد عبد الملك، أن الدعم الكبير واللامحدود للمرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وما تتمتع به من رعاية وعناية كبيرة ساهم بشكل كبير باختيار عضو مجلس الإدارة مريم يوسف أهلي عضواً في لجنة المساواة في الاتحاد الآسيوي للتنس.

والذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي في أستراليا، معتبراً المكانة العالمية لدولة الإمارات في كافة المجالات كان السبب الأساسي الذي ساهم في تكليف السيدة أهلي بعضوية هذه اللجنة.

والتي تعد من أبرز لجان الاتحاد الآسيوي لدورها المهم والفاعل.بدورها أوضحت مريم أهلي بأن دور لجنة المساواة في الاتحاد الآسيوي يتمثل في مساعدته على بلوغ أهدافه بشكل كامل ، والعمل على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة والمشاركة الفاعلة للعنصر النسوي .