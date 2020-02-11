الهلال السوداني يمنح محسن رقم فك النحس

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

طرداً للنحس الذي لازم مهاجمه العراقي الجديد عماد محسن، اختارت دائرة الكرة بنادي الهلال السوداني الرقم (9) ليرتديه اللاعب بدلاً من الرقم (14) الذي ظهر به خلال المواجهات السابقة.

وكانت تقارير صحفية قد نشرت مطالبات من جماهير في نادي الهلال بتبديل رقم اللاعب (14) لارتباطه بمعاناة عدد من نجوم الفريق، فيما يعتبر الرقم (9) من الأرقام المحببة عند أنصار الفريق الأزرق، وارتبط بعدد من نجومه المحبوبين.من ناحية أخرى، أوضح جمال أبو عنجة مدرب المريخ أنهم يتحمّلون الخسارة التي تلقاها فريقه أمام أهلي شندي في الدوري بهدف ، مشيراً إلى أن اللاعبين لم يكونوا في يومهم.