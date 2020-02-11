خطط لإطلاق نموذج تطوير «مواهب السيارات»

أعلنت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الكشف عن خطط إطلاق أول نموذج لتطوير المواهب الشابة في رياضة السيارات،.

في مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الرياضي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يبدأ اليوم في مسقط، وصممت هذه المبادرة لتعزيز الجهود الرامية لجذب تدفق مستمر من الشباب للانضمام لرياضة السيارات، والتي باتت تواجه مشكلة البقاء وفقاً لمحمد بن سليم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفوّض محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إجراء دراسة حول التحديات التي تواجه رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم في جذب المواهب الشابة من أجل المحافظة على مستقبل هذه الرياضة.