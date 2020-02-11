راموس ضحية مشجع متهور

المصدر: (مدريد - وكالات)

تعرض سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد لصيحات استهجان من جمهور أوساسونا على مدرجات ملعب «سادار»، كما حاول أحد المشجعين إيذاءه بعد إحرازه الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي جرت أول من أمس.

وسجل النجم الإسباني هدف التقدم للملكي في الدقيقة 38 ، خلال المواجهة التي انتهت لمصلحة فريقه 4. ونشرت «ماركا» لقطات تظهر إلقاء أحد المشجعين «قداحة» بالقرب من راموس أثناء احتفاله بالهدف، كما هتف الجمهور الغاضب «الموت لراموس». ويكمن السبب وراء غضب الجماهير ضد راموس بسبب التدخل العنيف ضد اللاعب روبن غارسيا عندما كان أوساسونا متقدماً 1-0 في الشوط الأول.