«إيبكس» بطل كأس الإمارات للسباحة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

فاز فريق أكاديمية «إيبكس» ببطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، وفازت أكاديمية إيبكس بالترتيب العام أولاد وبنات، برصيد 56 ميدالية ملونة.

كما فازت أكاديمية جيتورز بالمركز الأول في كأس الإمارات للسباحة لفئة الأولاد بعد أن جمعت 30 ميدالية، وعقب السباق قام عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، وخليفة الكعبي المدير المالي، بتتويج الفائزين، كما تم تكريم سباح المنتخب الوطني ونادي الوصل يوسف المطروشي، بلقب أفضل سباح في البطولة.