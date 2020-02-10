غروس: لست راضياً عن التعادل ولم أسمع عن المطالبة بإقالتي من قبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أبدى السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي السعودي عدم رضاه عن نتيجة التعادل التي حققها فريقه أمام الوحدة، معرباً في الوقت ذاته عن ارتياحه من أداء اللاعبين بشكل عام كون المباراة خارج ملعبه.

وقال عقب اللقاء:" لا يمكنك أن تشعر بالرضا كمدرب عندما تخسر نقطتين في الثواني الأخيرة، أداء اللاعبين في أول مباراة خارج الأرض لم يكن سيئاً، خاصة وأن مجموعة كبيرة من اللاعبين خاضت أول مباراة لها في البطولة القارية، نحن مطالبون بتحسين أداء المنظومة الدفاعية والتعامل مع الكرات الثابتة، بجانب التركيز على الفاعلية أمام مرمى المنافس".

وأضاف:" نتائج المجموعة في الجولة الأولى متساوية وهو ما يثبت أن المنافسة قوية ولكننا نطمح إلى التأهل".

وعن سبب تراجع الفريق بعد الهدف أوضح:" افتقدنا للتركيز في بعض اللحظات في ظل الضغط الهجومي للوحدة نتيجة عدم خبرة بعض اللاعبين".

وأردف:" أي فريق سيتأثر عندما يغيب عنه لاعب مثل عمر السومة، ولكن في كرة القدم يجب التعامل مع الغيابات وبالتالي لست راضياً رغم افتقادنا لعناصر مؤثرة".

ورد غروس عن الانتقادات التي يتعرض لها والمطالبات بإقالته قائلاً:" هذا الشيء جديد بالنسبة لي وأسمعه للمرة الأولى".