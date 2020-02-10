رازوفان: حزين لعدم تسجيل الهلال أهدافا أكثر في شباك خودرو الإيراني

المصدر: دبي-علي شدهان

أبدى الروماني رازافان لوشيسكو مدرب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، حزنه لعدم تسجيل فريقه أهدافا أكثر في شباك شهر خودرو الإيراني في مباراة الفريقين اليوم الاثنين على ملعب الوصل بدبي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد.

مشددا على أن فريقه أجاد اللعب أمام منافس لعب مدافعا أغلب زمن المباراة، مشيرا إلى أنه يدرك حقيقة أن كل المنافسين سوف يلعبون أمام الهلال بقوة كونه بطل النسخة الماضية، معترفا بأن ذلك قد يضع الهلال تحت الضغط.

مبديا ثقته بمقدرة فريقه على مواجهة كل التحديات والمضي بنجاح إلى آخر المشوار.