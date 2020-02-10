الهلال السعودي يهزم خودرو الإيراني

المصدر: دبي -علي شدهان- تصوير سالم خميس

استهل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، حملة الدفاع على لقب دوري أبطال آسيا بالحاق الهزيمة بضيفه شهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد اليوم الاثنين على ملعب الوصل بدبي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة القارية التي يحمل الزعيم لقب نسختها الماضية.

سجل ثنائية الهلال، كاريلو وغوميز في الدقيقتين 45 و 70 من زمن المباراة التي شهدها 3801 متفرج.

فرض الهلال سيطرته شبه المطلقة على معظم دقائق المباراة، وواجه تكتلا دفاعيا من نظيره الإيراني الذي لم يتمكن من شن اي هجمة على المرمى الهلالي.

وبهذه النتيجة، تصدر الهلال فرق مجموعته الثانية برصيد 3 نقاط، تاركا المركز الثاني لباختاكور الأوزبكي بذات الرصيد من فوزه الصعب على شباب الاهلي الذي حل ثالثا بدون رصيد، فيما تذيل خودرو ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.