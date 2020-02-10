«الدون».. قصة تروى للأجيال

المصدر: روما - وكالات

بات «الدون» البرتغالي كريستيانو رونالدو قصة تروى للأجيال ولعشاق الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً، بعد أن واصل البرتغالي صناعة التاريخ، حيث سجل هدفاً خلال المباراة التي خسرها فريقه يوفنتوس أمام مضيفه فيرونا 1-2، أول من أمس، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.وبات رونالدو بهدفه في فيرونا، أول لاعب في التاريخ، يسجل في عشر مباريات متتالية في بطولتين من الدوريات الخمسة الكبرى.

وهز رونالدو، الشباك في 10 مباريات متتالية في الدوري الإسباني، في موسم 2014- 2015، عندما كان يدافع عن ألوان فريق ريال مدريد (من الجولة الثالثة حتى الـ12). وكرر البرتغالي الإنجاز ذاته هذا الموسم مع يوفنتوس ، حيث بدأ سلسلته التهديفية في الأسبوع الـ14 ولم تتوقف حتى الآن بعد انقضاء المرحلة الـ23.