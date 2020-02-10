الوصل.. «فهود» و«صوالح»

المصدر: دبي - علي شدهان

اشتهر فريق الوصل الأول لكرة القدم منذ عقود من الزمن بلقب الفهود، وذلك لتعدد لاعبيه الذين يحملون اسم فهد، أبرزهم فهد خميس، وفهد عبد الرحمن، وها هو اليوم في طريقه لإضافة لقب جديد هو «الصوالح» لكثرة اسم صالح في التشكيلة الأساسية الحالية للفريق.

وازدانت تشكيلة الوصل في مبارياته الأخيرة في دوري الخليج العربي بثلاثة لاعبين حملوا اسم صالح، هم المهاجم علي صالح بالرقم 7، ولاعب الوسط حبوش صالح بالرقم 9، والمدافع عبد الرحمن صالح بالرقم 14، أي أن «الصوالح» الثلاثة يلعبون في المراكز الثلاثة الرئيسية لخطوط لعب الوصل، إضافة إلى وجود لاعب رابع يحمل اسم صالح، هو المدافع حارب صالح «20 عاماً».

ولعب علي صالح «20 عاماً»، 15 مباراة مع الوصل في كافة بطولات الموسم الجاري، وسجل هدفاً، ونال بطاقتين صفراوين، فيما لعب حبوش صالح «31 عاماً»، 20 مباراة، ونال بطاقتين صفراوين، بينما خاض عبد الرحمن صالح «21 عاماً»، 15 مباراة، ونال 4 بطاقات صفراء.