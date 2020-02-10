فضيحة مالية تهز أركان «كاف»

المصدر: عواصم - وكالات

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن وجود عملية اختلاس من خزائن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وذكرت التقارير، أن عملية التدقيق التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على سجلات الاتحاد الأفريقي للعبة، تحت إشراف الأمين العام لـ«الفيفا»، فاطمة سامورا، التي عملت كقائم بأعمال سكرتير عام «الكاف» خلال الأشهر الستة الماضية، كشفت عن وجود عملية اختلاس.

التقارير كشفت عن وجود فجوة مالية تصل إلى 24 مليون دولار تقريباً في حسابات «الكاف» دون وجود أي سندات تثبت أين ذهبت تلك المبالغ الكبيرة.

ومن جهتها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن مراجعات سامورا أثبتت وجود مخالفات مالية كبيرة، منها ما يتعلق بكيفية إنفاق ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم، التي أرسلها الاتحاد الدولي لنظيره الأفريقي.