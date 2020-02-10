مدرب يستقيل حفاظاً على «شعرة معاوية»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أرجع مدرب فريق الرابطة السوداني محمد الطيب استقالته من تدريب فريق الرابطة للحفاظ على «شعرة معاوية»، التي تجمعه بالفريق والنادي، وقال الطيب إنه اتخذ الخطوة للمحافظة على الذكريات الجميلة له مع نادي الرابطة.

وأضاف كنت أستهدف بناء فريق للمستقبل، وقررت المغادرة حتى أحافظ على شعرة معاوية. وأضاف أنه لم يجد الأجواء الملائمة للعمل في نادي الرابطة، رافضاً في الوقت ذاته ما يتعرض له من إساءات، مؤكداً عمله من أجل بناء فريق قوي، لكن أصحاب الأجندة حسب تعبيره لم يتركوه يعمل على ذلك. ويتواجد فريق الرابطة في المركز 14 ببطولة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة.