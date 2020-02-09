الوصل..بوابة الهلال السعودي للدفاع عن لقب أبطال آسيا

المصدر: دبي-علي علي شدهان

يبدأ فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا من بوابة ملعب الوصل تحديدا عندما يواجه في السادسة و40 دقيقة من مساء غد الاثنين نظيره شهر خادور الإيراني ضمن الجولة الأولى من البطولة الاشهر على صعيد الأندية في القارة الأكبر في العالم.

ضيافة الوصل

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة والذي عقد مساء اليوم الأحد بضيافة نادي الوصل أكد الروماني رازوفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، على أن فريقه جاهز لمواجهة نظيره الإيراني، منوها الى ان الحماس كبير لدى لاعبيه في العودة مجددا إلى البطولة التي يحملون لقب نسختها الماضية.

بطولة مميزة

ووصف رازوفان البطولة بالمميزة والكبيرة، مشيرا إلى أن لدى الهلال حافز كبير لتكرار الانجاز، منوها الى ان فريقه يسعى بقوة لاسعاد جماهيره، وإعادة الافراح، ومواصلة المشوار إلى النهائي.

نهائي مبكر

وشدد رازوفان على أن الهلال سوف يركز على مباراة الإثنين كما لو أنها نهائي مبكر، مشيرا إلى أن على فريقه خوض 3 مباريات متلاحقة في غضون أسبوع واحد، مبديا ثقته بفريقه، مشيرا إلى أن لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على أداء المهمة بنجاح.

فوارق فنية

ولفت رازوفان إلى أنه يعمل على توظيف لاعبيه بشكل صحيح، بحيث لا يسمح للارهاق أن يصيب اي من لاعبي الهلال، مشيرا إلى أنه لا ينظر إلى الفوارق الفنية بين الهلال والفريق الايراني، رغم ان كفة الإمكانيات تميل لمصلحة الهلال.

حق مشروع

وأشار رازوفان إلى أن المنافسة على لقب البطولة حق مشروع لكل فرق القارة، مشددا على أن كل منافسي فريقه سوف يلعبون معه بقوة باعتباره حامل اللقب، معتبرا ذلك عامل ضغط على الهلال.