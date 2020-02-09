فان دايك يحسم الجدل حول صفقة الـ200 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

حسم الهولندي فيرجيل فان دايك ، نجم ليفربول الانجليزي ، الجدل حول صفقة الـ 200 مليون دولار .

ووفقا لموقع " سكاي نيوز " فبعد تقارير عدة، وأنباء تتحدث عن صفقة تاريخية محتملة كان يتوقع أن تطلق عواصف من ردود الأفعال، حسم الهولندي فيرجيل فان دايك قراره بشأن مستقبله مع ليفربول الإنجليزي.

فان دايك، المتوج قبل شهور بلقب أفضل لاعب في أوروبا، والذي راجت تقارير عدة عن صفقة "تختمر" بشأن انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، بات يميل، حسب صحيفة "آس" الإسبانية" لعدم الرحيل عن الدوري الإنجليزي وناديه ليفربول.

وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن قلب الدفاع الهولندي هو هدف مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بل وحددت أن العملاق الإيطالي رصد 150 مليون جينه إسترليني (نحو 195 مليون دولار) لضم عملاق الدفاع الهولندي.

لكن صحيفة "إكسبريس" البريطانية كشفت عن نوايا فان دايك وأفادت بأنه لا توجد لديه أي نية في الرحيل عن ملعب "أنفيلد" في الوقت الحاضر، حسب ما نقلت "آس".

وكان مدافع ساوثمبتون السابق انضم إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 76.19 مليون جنيه إسترليني (نحو98 مليون دولار)، أي أن قيمته تضاعفت بنسبة 100% في عامين.

يشار إلى أن فان دايك توج عام 2019 بجائزة أفضل لاعب في أوروبا التي يمنحها "اليويفا"، وهو أول مدافع يفوز بها.

ويسير ليفربول على خطى واثقة للفوز بلقب البريميرليغ بعد غياب 30 عاما وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما ينافس يوفنتوس على الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.