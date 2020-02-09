حملة مساندة لناشئ الزمالك

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

تحولت وسائل التواصل الاجتماعي، إلى منصة لدعم ناشئ الزمالك، سعد محمد، الذي أصيب بمرض السرطان، وذلك منذ ظهوره على شاشة القناة الرسمية لناديه، حيث روى كيفية إصابته بالمرض، خاصة عندما قال إنه يتظاهر بالقوة والتماسك أمام الناس، لكنه في غاية التعب والألم.

وقامت شركة «برزنتيشن سبورت»، الراعي الرسمي لمباراة كأس السوبر المصري، التي ستقام في الإمارات، يوم 20 من فبراير الجاري، بدعوة لاعب الزمالك لحضور المباراة، وتحملها كافة تكاليف السفر والإقامة، ووجّه تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسفر اللاعب لحضور مباراة السوبر، إيماناً بالدور الاجتماعي من قبل الشركة لجميع أطياف المجتمع، وهو ما أعلنته الشركة في بيان رسمي، فيما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تحمل مصاريف علاج اللاعب.