إينييستا.. لقب ثانٍ مع كوبي

المصدر: (طوكيو - وكالات)

قاد النجم الدولي الإسباني السابق أندريس إنييستا فريقه فيسيل كوبي إلى الفوز باللقب الثاني في تاريخه، بإحرازه الكأس السوبر اليابانية بعد فوزه أمس على يوكوهوما مارينرز بطل الدوري بركلات الترجيح 3-2 إثر تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في سايتاما.

وسبق لنجم برشلونة السابق، البالغ من العمر 33 عاماً، أن قاد فيسيل في الأول من الشهر الحالي إلى إحراز اللقب الأول في تاريخه بتتويجه بطلاً لكأس الإمبراطور بعد الفوز في النهائي على كاشيما أنتلرز 2-0.

ورفع إنييستا رصيده إلى 37 لقباً خلال مسيرته على صعيد الأندية والمنتخب الإسباني، بينها 32 مع فريقه السابق برشلونة (أبرزها الدوري 9 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات)، إضافة إلى ثلاث بطولات مع بلاده.