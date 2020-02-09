النجم يقيل مدربه بـ «تغريدة»

المصدر: (تونس - وكالات)

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي أمس، إقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء ذلك قبل دقائق من بداية مباراة الفريق أمام هلال الشابة أمس، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التونسي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وكتب عليها: «لن يقود الفريق في مباراة هلال الشابة». وأضاف النادي: «تم فك الارتباط بالتراضي مع المدرب خوان كارلوس جاريدو».

ويحتل النجم الساحلي المركز السادس في ترتيب الدوري التونسي برصيد 19 نقطة قبل مباراة الأمس، بينما للترجي المتصدر 37 نقطة.