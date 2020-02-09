شرطة دبي تكرّم المتعاونين مع حملة «التزامكم سعادة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرّم اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، الشركاء الإعلاميين والمتعاونين في إنجاح حملة «التزامكم سعادة»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ورابطة المحترفين الإماراتية ومؤسسة دبي للإعلام، والهادفة إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وثمن اللواء الغيثي دور الشركاء الإعلاميين والمتعاونين في إنجاح حملة «التزامكم سعادة».