محمد البلوشي بطلاً لرالي حائل

المصدر: (متابعة: علي الظاهري)

توّج الدرّاج محمد البلوشي بطلاً للنسخة 15 لرالي حائل الدولي أمس في المملكة العربية السعودية الشقيقة‘ ليضيف إنجازاً جديداً باسم الإمارات.

وأعرب البلوشي عن سعادته بنيل اللقب الخليجي الثاني على التوالي خلال 10 أيام بعد فوزه ببطولة البحرين للموتركروس، مهدياً الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات كافة.

وأضاف البلوشي لـ«البيان الرياضي» أن المنافسة لم تكن سهلة في الرالي الممتد لمسافة نحو 1400 كيلومتر، خاصة في ظل المشاركة الواسعة من الأبطال بتواجد 60 متسابقاً في فئة السيارات، و55 مشاركاً في فئة الدراجات النارية، مشيراً إلى أن عودته إلى أرض المملكة تكللت بنجاح كبير بعد تعثره في النسخة الأخيرة من رالي دكار الدولي في السعودية، إثر حادث خطير تعرض له في الجولة السابعة من «دكار»، ليحقق لقباً جديداً يضاف إلى سجله الذهبي الحافل بالعديد من الألقاب.