لاعبو المريخ السوداني يدعمون تيري

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أعلن لاعبو المريخ السوداني، دعمهم لزميلهم سيف تيري، عقب إطلاق سراحه، بعد تسديد الغرامة المالية، تنفيذاً لقرار المحكمة التي أدانته في الأحداث التي صاحبت الثورة السودانية، بالاعتداء مع آخرين على قسم شرطة، وتدميره، وتحطيم سيارات. وقام اللاعبون بزيارة للاعب سيف تيري في منزله، ووجدت الزيارة صدى طيباً عند اللاعب، وعاد تيري للتدريبات مع الفريق.

من ناحية أخرى، تلقى الاتحاد السوداني، إخطاراً من الاتحاد العماني لكرة القدم، بشأن وضعية لاعب المريخ بكري عبد القادر (المدينة)، والعقوبة المفروضة عليه سابقاً بالإيقاف من الاتحاد السوداني. وجرت اتصالات رسمية، لإنهاء أزمة اللاعب، ليتمكن من المشاركة مع فريقه.

وكان اللاعب قد انتقل في يناير الماضي إلى فريق ظفار العماني، قادماً من نادي القوة الجوية العراقي، الذي وقّع معه عقداً لعام عن طريق الإعارة، بعد تجديد تعاقده مع المريخ السوداني لعامين. ولم يشارك بكري المدينة مع ناديه الجديد رغم وصول بطاقته الدولية.