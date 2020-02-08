زيدان يتعرض لحادث سير

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إلى حادث تصادم مروري ظهيرة اليوم السبت بالقرب من مقر تدريبات الفريق، فالديبيباس.

وبحسب إفادة من يومية "آس" الإسبانية، فإن المدرب الجزائري الأصل اصطدم بسيارة في منعطف قرب مقر التدريبات.

وبينما كان زيدان في طريقه إلى فالديبيباس للإشراف على الحصة التدريبية الصباحية الاستعدادية لمباراة أوساسونا غدًا الاحد، مستقلًا سيارته من طراز "أودي"، اصطدم بسيارة مجاورة في الطريق.

ووفق الصحفية الإسبانية، فإن الحادث لم يرتق لأي مستوى من الخطورة، واقتصر على أضرار سطحية من السيارتين.

فيما أنهى زيزو إجراءات المحاضر القانونية، وذهب إلى مقر التدريبات، ثم حضر المؤتمر الصحفي.