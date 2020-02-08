نجوم أرسنال يستمتعون بأجواء دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

استمتع نجوم أرسنال الإنجليزي بقضاء أوقات ممتعة في دبي قبل انطلاق معسكرهم التحضيري أمس، استعداداً لمواجهة نيوكاسل في «البريميرليغ» 16 فبراير الجاري.

واختار عدد من نجوم المدفعجية اصطحاب عائلاتهم معهم إلى دبي لقضاء إجازة قصيرة قبل الدخول في معسكر الفريق الذي يستمر لمدة 5 أيام. ونشر الألماني شكودران مصطفى صورة له على حسابه الرسمي وهو في أحد الفنادق بدبي معلقاً: «قضيت وقتاً رائعاً في دبي مع العائلة، لنعد إلى العمل والاستعداد لمباراة نيوكاسل». كما نشر الأورغوياني لوكس توريرا صورة له وهو يستمتع بأشعة الشمس على شاطئ دبي.