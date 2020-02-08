البحرين تخطف ذهبية في «عربية السيدات»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

هيمنت راميات مملكة البحرين على ميدان الرماية وصعدن إلى منصة التتويج بثقة بعد خطفهنّ لذهبية الفرق فئة البندقية 10 أمتار ضغط هوائي بحصولهن على 1849 نقطة، فيما ذهب المركز الثاني لراميات سلطنة عُمان بحصولهنّ على 1821.1 نقطة، لتكتفي صاحبات الضيافة الإمارات بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بحصولها على 1778.1 نقطة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها حالياً مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة. بينما نجحت سيدات الوصل للطائرة في الفوز 3-1 على نادي تلدرة السوري وحجز مقعد في الدور ربع النهائي.