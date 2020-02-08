«مينا تور» تقود لاعباً لإنجاز تاريخي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت جولة الغولف في دول مينا تور المقدمة من آرينا، حدثاً تاريخياً، بعدما أصبح اللاعب الأردني شيرغو الكردي أول لاعب من منطقة الشرق الأوسط يحصل على بطاقة ليحجز مقعده في التصنيف الدولي العالمي للغولف «OWGR»، وهو المعتمد على مستوى العالم للمشاركة في البطولات الاحترافية عموماً والتأهل للألعاب الأولمبية.

ودخل الكردي البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يلعب كهاوٍ حالياً التصنيف، حيث يتوقع أن يحتل المركز 1685 بحسب التحديث الذي سيصدر بعد غدٍ، وذلك بعد الأداء القوي الذي قدمه في البطولة الافتتاحية لموسم الجولة لعام 2020.