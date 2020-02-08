قرعة تحدي الفرق التكتيكية 2020 اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُجرى اليوم مراسم سحب قرعة النسخة الثانية من تحدي الامارات للفرق التكتيكية 2020، والتي يترتب عليها تحديد هوية الفرق التي ستبدأ التحدي في قوائم تضم 54 فريقاً تمثل 30 دولة من مختلف دول العالم، ويأتي ذلك في أعقاب عقد اللجنة التحكيمية عصر اليوم في الرابعة عصراً بفندق هوليداي إن فيستفال سيتي ورشة عمل فنية لشرح نظام ولوائح المسابقات الخمس في النسخة الثانية من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، بحضور قادة الفرق المشاركة والمدربين، تضم اللجنة التحكيمية نخبة من الخبراء الفنيين في مجال عمل الوحدات الخاصة والتكتيكية من المنتسبين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في الإمارات، بالإضافة إلى طاقم تحكيمي من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة جون داغني، وسيقدم النقيب جمال الزعابي رئيس اللجنة التحكيمية من شرطة دبي شرحاً مفصلاً لكل مسابقة على حدة، كما وسيتطرق الاجتماع الفني إلى شرح المعدات والتجهيزات التي ينبغي على عناصر الفريق الواحد المشاركة بها في تحد من التحديات الخمسة. يلي ذلك فتح باب الأسئلة والاستفسارات للفرق المشاركة.

ومن المقرر أن يقوم الملازم ياسر الزرعوني عضو اللجنة الفنية بإدارة مراسم سحب قرعة النسخة الثانية من التحدي، يسبق ذلك شرح لآلية سحب القرعة التي تقوم على ترتيب الفرق المشاركة وفق الحروف الأبجدية ووضعها في وعاء خاص، فيما يضم وعاء آخر أرقام المشاركة في تحدي اليوم الأول ويتم على ضوء ذلك قلب القائمة النهائية للفرق المشاركة في اليوم الثاني، وتتكرر العملية في الأيام التالية، وصولاً إلى اليوم الأخير في تحدي الموانع ، حيث يترك المجال للفرق المتصدرة في جدول الترتيب النهائي لتكون آخر الفرق في القائمة ضماناً للإثارة والتشويق حتى اللحظات الأخيرة من البطولة.