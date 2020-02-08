الأوكرانية سفيتولينا في دولية دبي للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشارك الأوكرانية الينا سفيتولينا في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق منافساتها في 17 فبراير الجاري على استاد السوق الحرة للتنس، وتتنافس خلالها مجموعة من أفضل لاعبات التنس في تاريخ بطولة السيدات التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ 20 لانطلاقتها. وتتطلع المصنفة الرابعة عالمياً لاستعادة اللقب الذي فقدته العام الماضي على يد السويسرية بيليندا بنتشيش، حيث أخفقت في محاولتها الاحتفاظ بلقب البطولة لثلاث سنوات متتالية، عقب خسارتها في نصف النهائي أمام بنتشيش التي صعدت هذا الأسبوع إلى التصنيف الخامس عالمياً.

وحققت سفيتولينا إنجازات كبيرة في موسمها الماضي، حيث بلغت ربع نهائي أستراليا المفتوحة، وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس أن الأسترالية أشلي بارتي، اعتذرت عن المشاركة للإصابة، غير أن قائمة المشاركات في تنس دبي تزخر بألمع نجمات التنس، بمن فيهن ثلاث من بطلات غراند سلام.