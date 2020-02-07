بن ثعلوب: أكاديمية العلوم الرياضية خطوة رائدة

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة نادي العين للاستثمار، بجهود ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في قطاع الشباب والرياضة بشكل عام وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص، من خلال إقامة المشاريع الحيوية والتنموية والإنمائية والثقافية والسياحية والرياضية.

ومن بينها إنشاء أكاديمية العلوم الرياضية في مدينة كلباء، والتي تعد خطوة حضارية فريدة ورائدة في العالم العربي، والتي وجه سموه بقيامها بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة في مجال العلوم الرياضية، والتي تشمل الدراسات الفسيولوجية التي تهتم بجسم الإنسان، بجانب علوم الأغذية وصحة الإنسان، والتي ستمنح درجة الدبلوم لمعلمي اللياقة البدنية.