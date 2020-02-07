كاكا يرشح نيمار للكرة الذهبية

المصدر: (باريس - أ ف ب)

قال لاعب الوسط الدولي البرازيلي السابق ريكاردو كاكا خلال تواجده في باريس للمشاركة في دورة تدريبية في مجال الإدارة في الرياضة من تنظيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن مواطنه نيمار دا سيلفا (28 عاماً) يمكنه الظفر بالكرة الذهبية اعتباراً من هذا العام في حال نجح فريقه باريس سان جرمان «في التتويج بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا».

مضيفاً: «إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولا شك في ذلك. ما يحتاج إليه اليوم هو التألق الجماعي في موسم كامل في جميع المسابقات وأن يكون المساهم الأبرز في هذه الإنجازات. إذا فاز باريس سان جرمان بدوري الأبطال، فمن المحتمل أن يفوز بها».