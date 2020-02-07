الإمارات وغنتوت في ختام كأس دبي الفضية اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تختتم اليوم منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2020، حيث يلتقي في الرابعة إلا ربعاً فريقا الإمارات وفريق غنتوت في المباراة النهائية.

ويدخل فريق الإمارات مباراة اليوم متقدماً بسبب فارق الهانديكاب لأنه يحمل 16 جول، بينما يحمل فريق غنتوت تصنيف أعلى هو 18 جول، ويتفاءل الفريق بهذا الفارق فيما سيضاعف غنتوت من جهوده لكي لا يتعرض لخسارته في الختام كما حدث له في الافتتاح أمام الحبتور.

أما مباراة كأس هيلدون فسوف تجمع بين فريقي زيدان، وفريق الذئاب، وسيبدأ مهرجان الكأس الفضي في الثانية عشرة ظهراً بمباراة نهائي كأس هيلدون يعقبهم بداية المباراة المرتقبة بين طرفي ختام كأس دبي الفضية.