ترايثلون الإمارات في ضيافة نادي الجزيرة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تواصل جمعية الترايثلون جولاتها على الأندية والمؤسسات الرياضية في إطار جهودها الرامية إلى نشر اللعبة في مختلف إمارات الدولة.

وقام وفد من الجمعية يضم الأمين العام عبد الملك جاني والأمين العام المساعد أسماء الجناحي والسكرتير الفني الحسن عقيلي بزيارة نادي الجزيرة.

حيث كان في استقبالهم والترحيب بهم راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية ومحمد الحوسني المدير التنفيذي للشركة. وقام عبد الملك جاني بتقديم نبذة عن الجمعية وجهودها الرامية إلى تغيير وضعها من جمعية إلى اتحاد في القريب العاجل، لاسيما بعد أن أصبحت لها مكانة متميزة في الاتحادين الدولي والآسيوي.

ونجاح أسماء الجناحي في الفوز بعضوية اللجنة النسائية في الاتحاد الآسيوي. وأكد جاني أن الجمعية لها أهداف كثيرة أبرزها خلق مجتمع يمارس رياضة الترايثلون بمعايير عالمية، وتأهيل المواطنين وتعزيز مشاركتهم في هذه الرياضة، وتمثيل الدولة في البطولات المحلية والعالمية، إضافة إلى تنظيم واستضافة البطولات المحلية والعالمية في الدولة، وأشاد بجهود أعضاء مجلس إدارة الجمعية لنشر رياضة الترايثلون، وهو ما تجلى في إشهار أندية الإمارات تباعاً لهذه الرياضة، ليصبح الترايثلون أسلوب حياة في المجتمع.