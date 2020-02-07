طيران الإمارات الراعي الرسمي لأولمبيك ليون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اليوم طيران الإمارات ونادي أولمبيك ليون الفرنسي عن توقيع عقد رعاية لمدة خمس سنوات. وسوف تصبح طيران الإمارات بموجب هذا العقد الراعي الرسمي الرئيس للنادي، ومقره مدينة ليون، اعتباراً من الموسم المقبل.

ورحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بانضمام فريق أولمبيك ليون إلى قائمة الرعاية الرياضية لطيران الإمارات. وقال سموه: «تقوم استراتيجية طيران الإمارات طويلة الأمد على مشاركة عملائنا في جميع أنحاء العالم من خلال الرياضة. وقد وجدنا في أولمبيك ليون شريكاً يجسد وعد شعارنا، هذه الشراكة تفوق مجرد صفقة تجارية، بل تعزز مساهمة طيران الإمارات في المجالين الاقتصادي والاستثماري لمنطقة ليون».