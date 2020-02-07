الزمالك يصطدم بالأهلي والترجي 5 مرات

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

ضرب فريق الزمالك المصري موعداً مع مواجهات متكررة أمام فريقي الأهلي والترجي التونسي، ويلتقي الزمالك فريق الترجي ثلاث مرات، بعدما أوقعتهما قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا سوياً، ليلعبا مباراتي الذهاب والعودة يومي 29 من فبراير الجاري، و6 من مارس المقبل على الترتيب، وقبلها سيلتقي الفريقان في مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها 14 من فبراير.

فيما يلاقي الزمالك غريمه الأهلي مرتين في هذا الشهر، الأولى في السوبر المصري، الذي سيقام في الإمارات يوم 20 من الشهر الجاري، أما المواجهة الثانية فستكون في 24 من الشهر نفسه، في قمة الدوري المحلي الممتاز.

ودفعت مواعيد مباريات دور الثمانية مسؤولي الزمالك للمطالبة بتأجيل بعض مباريات الدوري، تجنباً للضغط والحمل الزائد على اللاعبين.