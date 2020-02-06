حمدان بن محمد يشهد سباقات رموز الإيذاع

المصدر: دبي-ياسر قاسم وعلي الظاهري - تصوير- سالم خميس

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مساء الخميس منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل في اليوم الخامس لمهرجان سموه للهجن العربية الاصيلة في ميدان المرموم.

كما تابع السباقات سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد الذي قام بتتويج الفائزين بأشواط الرموز الأربعة بعد نهاية الشوط السادس، واشتملت الفترة المسائية على 18 شوطاً، وسبقتها 22 شوطاً اقيمت في الفترة الصباحية وخصص اليوم الخامس لمنافسات هجن أبناء القبائل وسط حضور جماهيري كبير من محبي السباقات وأهل الهجن وزوار المهرجان من مختلف الجاليات.

واستحقت "دمعة" بشعار سعادة فرج بن علي بن حموده الظاهري الحصول على كأس ولي عهد دبي للايذاع البكار المفتوح وذلك بعد نجاحها في قطع مسافة السباق البالغة 6 كيلومتر في توقيت زمني وقدره 8:53:1 دقائق، فيما تمكن "مبعد" المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي من حصد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح وذلك عندما كان الزمن يشير إلى مرور 8:53:9 دقائق.

وبالمقابل نالت "مزون" بشعارعبد الله طالب محمد شريم المري الناموس وكأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث للايذاع البكار "إنتاج" وكان عندها التوقيت 8:53:4 دقائق.

وتألق "مهدي" المملوك لمسعود سعيد سالم غصنه في رابع الاشواط والمخصص للايذاع الجعدان للإنتاج واستحق الحصول على الكأس الغالي بزمن بلغ 8:59:2 دقائق