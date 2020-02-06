كورونا يهدد أولمبياد طوكيو 2020

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

أعلن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو أمس أن انتشار فيروس كورونا المستجد والمتنامي في الصين يشكل «قلقاً كبيراً» قبل أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية والبارالمبية في اليابان الصيف المقبل.

وقال موتو خلال اجتماع للجنة البارالمبية الدولية «نحن قلقون للغاية حيال إمكانية أن يخفف انتشار الوباء من الاهتمام والحماس تجاه الألعاب (الأولمبية)».

وتابع «آمل أن يتم القضاء عليه في أسرع وقت ممكن. نزعم التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، الحكومة ومدينة طوكيو لمواجهة هذه المعضلة».