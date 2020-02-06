ميسي يطالب بتسمية المتخاذلين

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

حث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة مديره الرياضي الفرنسي إريك ابيدال على «تحمل مسؤولياته» بعد تصريحات للأخير حول ظروف إقالة المدرب ارنستو فالفيردي أزعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات.

كتب ميسي في صفحته على انستغرام رداً على ابيدال الذي قال إن «الكثير من اللاعبين لم يكونوا راضين» عن فالفيردي الذي أقيل وعُيِّن بدلاً منه كيكي سيتيين: «بصراحة لا أحب هذا النوع من الأشياء، أعتقد أن الجميع يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته».

تابع ميسي (33 عاماً) الذي نادراً ما يطلق تصريحات هجومية «في النهاية، أعتقد أنه عندما نتحدث عن اللاعبين (بهذه الطريقة)، يجب أن نذكر الأسماء، وإلا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الأمر شائعات غير مؤكدة».