السائقون يستعدون لـ«أمم» الكارتينغ

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن أول بطولة مينا كأس الأمم للكارتينغ والتي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل؛ تمثل مرحلة مهمة ومثالية لأفضل سائقي الإمارات للارتقاء لمستوى آخر. وتعتبر الإمارات من بين 14 دولة ممثلة في البطولة الافتتاحية المدعومة من (فيا)، وتديرها الجمعية العمانية للسيارات، وتقام في مسقط سبيد واي خلال الفترة من 10 – 14 فبراير. وقال بن سليم: «كبار السائقين في المنطقة سينافسون لأول مرة في الحدث، وهي فرصة عظيمة لفريق الإمارات».