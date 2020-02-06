الأداء الضعيف يُغضب جماهير النجم

المصدر: (تونس - صالح قادري)

غضبت جماهير النجم الساحلي، بسبب أداء فريقها خلال المباراة المؤجلة التي جمعته أول من أمس بالصفاقسي، وانتهت بالتعادل 1 ـ 1، لحساب بطولة الدوري، حيث استمر صيام الفريق عن تحقيق الفوز منذ 11 ديسمبر الماضي.

وجاءت ردة فعل الجماهير والنقاد عنيفة، عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجموا اللاعبين والجهاز الفني، وشددت إحدى الصحف على أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني غاريدو، ضعيف وغير قادر على قيادة الفريق.

وتردد إقالة المدرب الإسباني، وتعويضه قريباً بمنتصر الوحيشي، ولو أن نائب رئيس النادي قد صرح بأن الإدارة ستنتظر مباراة مرحلة الإياب، التي ستجمع الفريق بهلال الشابة، لتأكيد الخبر من عدمه.