بن ثعلوب يطلع على روزنامة الجودو

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

اطلع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على تقرير مشاركة الجودو الإماراتي في البطولة العربية لمنتخبات الأشبال للجودو، والنسخة الـ 17 للشباب، والنسخة الـ 19 للناشئين، وبطولة الأندية العربية، التي اختتمت مؤخراً في الكويت، والذي قدمه محمد جاسم أمين السر المساعد رئيس البعثة.

وذكر محمد بن ثعلوب، أن برنامج منتخبات الجودو، يتضمن المشاركة في عربية القاهرة 20 مارس المقبل، والألعاب الخليجية المقررة في أبريل.. أما على الصعيد المحلي للجودو، فقد اكتملت الترتيبات لإقامة الجولة الأولى من دوري أبطال الإمارات للجودو، 14 فبراير الحالي في أبوظبي، وستكون الجولة الثانية 21 فبراير الحالي.