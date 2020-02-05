(فيديو) أغرب حالة تحكيمية.. لاعب يطرد مرتين بالبطاقة الحمراء في دقيقتين!

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة غيرونا ونظيره فوينلابرادا بالقسم الثاني من الدوري الإسباني لكرة القدمحالة تحكيمية غير مسبوقة في كرة القدم شهدتها.

أقيمت المباراة على أرضية فوينلابرادا لحساب المرحلة الـ 26 من الدوري، وانتهت بفوز غيرونا بهدف نظيف من توقيع المخضرم كريستيان ستواني.

في الثلث ساعة الأخيرة من المباراة تدخل لاعب فوينلابرادا، كريستوبال ماركيز، ضد قائد غيرونا أليكس جراني، وهو ما استوجب بطاقة حمراء من نظر الحكم دي ميرا، وأشهر الحمراء في وجه اللاعب ليتجه إلى غرف خلع الملابس، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو قرر إرجاع اللاعب مرة أخرى واكتفى بالبطاقة الصفراء.

وبمجرد عودة كريستوبال إلى الميدان، توجه إلى جراني واحتك معه متهمًا إياه بإدعاء السقوط والتمثيل.، فأشهر الحكم فورًا البطاقة الصفراء في وجه كلا اللاعبين وطرد كريستوبال مرة أخرى، بحسب (آس).