هالاند «ممنوع من الكلام»

المصدر: (أوسلو - وكالات)

كشفت تقارير صحفية في النرويج أن الاتحاد النرويجي منع المهاجم الصاعد أرلينغ هالاند من إجراء مقابلات صحفية فردية قبل مباراة منتخب بلاده المهمة أمام المنتخب الصربي في إطار الملحق المؤهل لـ «يورو 2020». وأوضحت صحيفة «فيردنس جانج» أن الاتحاد قرر منع لاعب نادي دورتموند من عقد مثل هذه المقابلات بعد وصوله إلى أوسلو، حفاظاً على طاقته قبل اللقاء المهم أمام صربيا في السادس والعشرين من مارس المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه ستكون هناك مقابلة قبل المباراة فقط مع الجهة صاحبة الحق القانوني في إجراء مقابلة تلفزيونية مع المنتخب.