دبي التجاري يرعى «ماراثون رأس الخيمة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن بنك دبي التجاري أحد المصارف الرائدة بدولة الإمارات، عن رعايته للدورة الرابعة عشرة لـ «نصف ماراثون رأس الخيمة» الذي يقام بجزيرة المرجان 21 فبراير الجاري، وتُعدّ هذه الرعاية خطوة دعم بارزة أخرى لأسرع نصف ماراثون في العالم، والذي كان قد أعلن منذ فترة وجيزة عن مشاركة مجموعة من أبرز العدّائين المحترفين في العالم بالمنافسات التي ينظّمها.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لدى بنك دبي التجاري: يفخر بنك دبي التجاري بأن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لنصف ماراثون رأس الخيمة، والذي يعد حدثاً دولياً مرموقاً. ولكونه أسرع نصف ماراثون في العالم، فإنه يعمل على الارتقاء بسمعة الإمارات كموقع رئيسي للرياضات الهامّة.