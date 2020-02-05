كينن تستهدف لقب دولية دبي للتنس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تستعد الأمريكية صوفيا كينن لبدء حملتها، لانتزاع لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق منافساتها 17 فبراير الجاري، على استاد السوق الحرة بدبي، وذلك بعد تتويجها السبت الماضي بأول لقب لها في بطولات غراند سلام الكبرى، في بطولة أستراليا المفتوحة. ووصلت كينن إلى الدور الثالث لبطولة دبي العام الماضي، عندما كانت في التصنيف 37 عالمياً، وها هي اليوم تعود إلى دبي، مصنفة سابعة على العالم، بعد إنزالها الهزيمة بالإسبانية جاربين موغوروزا، في نهائي مثير تابعه الملايين من عشاق التنس في ملبورن وحول العالم.